19:20 07.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Правоохранители задержали экс-главу рыбинспекции в Киевской области- ВИДЕО

Полиция в Киевской области задержала бывшего руководителя рыбинспекции за массовое браконьерство. Об этом передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Правоохранители задержали экс-главу рыбинспекции в Киевской области- ВИДЕО

Инцидент произошел в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области. По предварительной информации, задержанный оказался 40-летний мужчина, который ранее возглавлял районную рыбинспекцию. 

В ходе обыска его лодки было обнаружно более 150 кг рыбы на сумму в 14 тыс гривен. Браконьер пытался скрыться от правоохранителей на своей веселной лодке, однако против моторных лодок убегать было бесполезно. 

Возбуждено уголовное производство, весь улов полисмены изъяли.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожье пограничники задержали рыбных браконьеров.


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