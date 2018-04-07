Правоохранители задержали экс-главу рыбинспекции в Киевской области- ВИДЕО

Инцидент произошел в Переяслав-Хмельницком районе Киевской области. По предварительной информации, задержанный оказался 40-летний мужчина, который ранее возглавлял районную рыбинспекцию.

В ходе обыска его лодки было обнаружно более 150 кг рыбы на сумму в 14 тыс гривен. Браконьер пытался скрыться от правоохранителей на своей веселной лодке, однако против моторных лодок убегать было бесполезно.

Возбуждено уголовное производство, весь улов полисмены изъяли.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Запорожье пограничники задержали рыбных браконьеров.