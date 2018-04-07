Пасхальные волнения: боевики не прекращают обстреливать позиции украинских военных

На Донецком направлении под огонь боевиков попали населенные пункты Широкино и Талаковка и Гнутово. Минометный и гранатометный огонь был зафиксирован около Лебединского, Марьинки и неоднократно Авдеевки. Отдельные провокации противника наблюжались около Красногоровки, Павлополь, Шахты „Бутовка“, Песков и Каменки.

В районе Широкиного был замечен вражеский снайпер, украинские войска открыли превентивный огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120 и 82 мм минометов враг ударил по Луганскому и Троицкому. Вдоль линии разграничения Мариуполя противник полностью придерживался режима тишины. В результате обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, они были госпитализированы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр внутренних дел Арсен Аваков поделился своими взглядами на варианты завершения войны на Донбассе.