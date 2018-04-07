23:00 07.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине загорелся торговый центр

Сегодня, 7 апреля в Бердичеве загорелся подвал торгового центра. Об этом передает пресс-служба ГСЧС области.

На Житомирщине загорелся торговый центр

По предварительной информации, уведомление о задымлении поступило около 11:50. По прибытии на место происшествия выяснилось, что горит подвал где располагается кафе в одном из торговых центре города, из-за чего сработала протипожарная сигнализация.

В ходе проведения операции по ликвидации источника возгорания было эвакуировано 350 посетителей и сотрудников торгового центра. Пожарные утверждают, что в электрощитовой помещения произошло короткое замыкания, что привело к плавке кабелей. А они, в свою очередь, стали причиной возникновения задымления.

Недавно в Турции произошел похожий случай. В стамбульской исследовательско-образовательной больнице Таксим начался масштабный пожар. Огонь быстро охватил наружную обшивку дома, 70 пациентов госпиталя было успешно эвакуированы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Приднепровской ТЭС утром произошел пожар.


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