ВВС США нанесли авиадудар в Сомали

Операция проводилась при поддержке Африканского командование вооруженных сил. Налет был совершен по городу Джилиб, в 340 км от столицы государства Могадишо, где находился небольшой перевалочный пункт боевиков.

В результате бомбардировки было убито три террориста, также был уничтожен автомобиль с самодельной пулеметной установкой и небольшой склад с боеприпасами.

Практически все окрестности Могадишо контролируются боевиками, которые уже четвертый год ведут боевые действия против правительственных войск и полиции. Группировка сохраняет свое присутствие в регионах за пределами столицы, желая отвоевать территории для провозглашения западноафриканского халифата.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно боевики "Аль-Шабааб" атаковали базу миротворцев Африканского союза (АС) в городе Буламарер, в 130 км к юго-западу от столицы Могадишо.