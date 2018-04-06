20:16 06.04.2018 | Происшествия | Новости
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ВВС США нанесли авиадудар в Сомали

Американские военно-воздушные силы провели бомбардировку сил боевиков террористической организации "Аш-Шабаб". Об этом передает Reuters.

ВВС США нанесли авиадудар в Сомали

Операция проводилась при поддержке Африканского командование вооруженных сил. Налет был совершен по городу Джилиб, в 340 км от столицы государства Могадишо, где находился небольшой перевалочный пункт боевиков. 

В результате бомбардировки было убито три террориста, также был уничтожен автомобиль с самодельной пулеметной установкой и небольшой склад с боеприпасами. 

Практически все окрестности Могадишо контролируются боевиками, которые уже четвертый год ведут боевые действия против правительственных войск и полиции. Группировка сохраняет свое присутствие в регионах за пределами столицы, желая отвоевать территории для провозглашения западноафриканского халифата.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно боевики "Аль-Шабааб" атаковали базу миротворцев Африканского союза (АС) в городе Буламарер, в 130 км к юго-западу от столицы Могадишо


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