13:49 06.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Тернопольской области зафиксирована вспышка сальмонеллеза

В детском саду города Збараж Тернопольской области произошло отравление детей из-за нарушения технологии приготовления блюд. В результаке халатности к содержанию пищеблока была зафиксирована вспышка сальмонеллеза.

В Тернопольской области зафиксирована вспышка сальмонеллеза

Об этом сообщает пресс-центр областного лабораторного центра Минздрава. Так, по состоянию на утро пятницы, 6 апреля, было зарегистрировано 27 случаев заболеваний, в том числе 23 среди детей.

По предварительным данным, источник передачи заболевания – сырые куриные яйца, зараженные сальмонеллой. Также специалисты отметили, что отравление детей произошло из-за нарушения технологии приготовления блюд, ненадлежащее содержание пищеблока в учреждении.

"С целью локализации и ликвидации очага сальмонеллеза продолжаются противоэпидемические мероприятия", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Закарпатской области на прошлой неделе, с 26 марта по 1 апреля,  гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) заболело 3 936 человек. Из их числа 66% - дети в возрасте до 17 лет.


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