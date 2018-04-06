В Тернопольской области зафиксирована вспышка сальмонеллеза

Об этом сообщает пресс-центр областного лабораторного центра Минздрава. Так, по состоянию на утро пятницы, 6 апреля, было зарегистрировано 27 случаев заболеваний, в том числе 23 среди детей.

По предварительным данным, источник передачи заболевания – сырые куриные яйца, зараженные сальмонеллой. Также специалисты отметили, что отравление детей произошло из-за нарушения технологии приготовления блюд, ненадлежащее содержание пищеблока в учреждении.

"С целью локализации и ликвидации очага сальмонеллеза продолжаются противоэпидемические мероприятия", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Закарпатской области на прошлой неделе, с 26 марта по 1 апреля, гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) заболело 3 936 человек. Из их числа 66% - дети в возрасте до 17 лет.