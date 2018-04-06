В Стамбуле дотла сгорела фабрика – ФОТО

Об этом сообщает местное издание haber7.

Отмечается, что пожар был настолько сильным, что его тушили три часа подряд. Известно, что пожар начался на складе, в результате вся фабрика полностью уничтожена.

В данный момент, причины возгорания выясняться. Однако, сообщается, что в результате возгорания никто не пострадал, а для тушения пожара были привлечены бригады пожарных с соседним с местом пожара районом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Турции в стамбульской исследовательско-образовательной больнице Таксим начался масштабный пожар. Огонь быстро охватил наружную обшивку дома, однако чиновники заявляют, что возгорание еще не проникло внутрь здания.