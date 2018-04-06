В Луганской области водой залило дороги и подтопило мосты - ФОТО

Об этом говорится в сообщении Службы автомобильных дорог в Луганской области.

Как отмечается, наиболее сложная ситуация на севере Луганщины. Там из-за резкого потепления вода местами вышла из берегов рек Айдар, Деркул, Евсуг, Красная и затопила несколько низководных мостов на автодорогах области, что затруднило сообщение между населенными пунктами.

При этом, мост на трассе государственного значения Т-13-07 Сватово-Новопсков-Меловое пока также остается подтопленными.

Согласно словам начальника отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктора Цыганского, на некоторых реках в Новопсковском, Беловодском, Сватовском, Старобельском районах вода понемногу идет на спад.

"Сложной остается ситуация на реках Айдар, Деркул, Евсуг. Действительно, там затоплены низководных мосты, а также дороги местного значения. Сегодня еще рано говорить о том, когда угроза минует. Дело в том, что, например, Северский Донец течет из Белгородской области России. А там снега еще не начали таять", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в двух областях страны остаются подтопленными 441 домохозяйства.