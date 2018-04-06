07:29 06.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кременчуге взорвалось пиротехническое средство, трое подростков попали в больницу

В городе Кременчуг Полтавской области в четверг, 5 апреля, скорая помощь увезла в больницу трех подростков.

В Кременчуге взорвалось пиротехническое средство, трое подростков попали в больницу

По предварительным данным они получили травмы в результате взрыва пиротехнического средства. Как сообщает пресс-служба области, инцидент произошел в парке Студенческий около трех часов дня.

По информации врачей ребята возрасте 14-15 лет поступили к ним с повреждениями ног. Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, трое военнослужащих Нацгвардии Украины пострадали в результате взрыва во время боевой подготовки на полигоне в городе Кривой Рог. Стало известно, что военные подорвались на пути следования, когда шли устанавливать мишени для стрельбы.


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