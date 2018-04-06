11:32 06.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Италии вертолет ВМС упал в море, погиб член экипажа

В пятницу утром, 6 апреля, в Средиземном море потерпел крушение вертолет Военно-морских сил Италии.

В Италии вертолет ВМС упал в море, погиб член экипажа

В результате инцидента погиб один из членов экипажа. Вертолет принимал участие в операции Sea Safe.

Как сообщает агентство ANSA, вертолет SH 212 поднялся в воздух сегодня ночью с борта военного корабля Borsini. На его борту находились пятью человек. Они планировали провести ночные тренировки.

Во время полета над морем вертолет по неизвестным причинам упал в воду. Операция по спасению началась сразу после аварии. Спасти удалось четырех членов экипажа. Вместе с тем один человек погиб.

Сейчас проводится расследование, которое должно установить причины случившегося.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Юта разбился вертолет, который зацепил винтом лося. На борту вертолета находилась команда из двух человек, которая занималась отслеживанием и поимкой лося для одной из программ местного управления ресурсов дикой природы. В результате столкновения члены экипажа получили легкие ранения.


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