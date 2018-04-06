У берегов США произошло мощное землетрясение – ФОТО

Об этом сообщает Геологическая службы США USGS.

Отмечается, что эпицентр находился в 29 километрах на юго-восток от острова Санта-Круз на глубине 9,9 километров.

Ранее были зафиксированы подземные толчки около 19:00 по киевскому времени.

В данный момент информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на втором по величине острове Филиппин Минданао произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр подземных толчков около семи часов утра был зафиксирован в 45 километрах к юго-востоку от населенного пункта Таррагона.