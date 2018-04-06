На Закарпатье машина слетела в горную реку, водитель погиб - ФОТО

В результате аварии погиб водитель легковушки. Как сообщает отделе коммуникации полиции Закарпатской области, инцидент произошел в селе Лопухов Тячевского района.

По всей видимости, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с дороги и оказался в русле реки Брустурянка. От полученных травм водитель погиб.

Следственно-оперативная группа на месте аварии установила, что погибшим является 36-летний житель села Лопухов. Авто перевернулось, а мужчина получил несовместимые с жизнью телесные повреждения. Его тело направили на экспертизу, а по факту смертельной аварии следователь открыл уголовное дело.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 5 апреля, в Румынии произошла масштабная авария. В районе Нямц на северо-востоке страны в отводящем канале реки Быстрица упал микроавтобус. В результате аварии погибли семь человек. Еще два человека пропали без вести. Как сообщает издание Agerpres, на момент аварии в салоне машины находились десять человек.