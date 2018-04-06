На одной из львовских дорог скончался водитель

По предварительной информации, шофер отечественного авто на одном из светофоров остановился, а затем не продолжал движение. Автомобилисты решили выяснить причину нарушений ПДД и обнаружили, что водитель потерял сознание, пока стоял на перекрестке.

Последствия инцидента могли быть многим фатальнее, ведь мужчина продолжал жать педаль газа, но машина оказалась на ручнике.

а место происшествия очевидцы вызвали медиков и правоохранителей. Как выяснилось позже, люди пытались оказать 50-летнему мужчине первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

Врачи сообщили, что у него развивался инфаркт миокарда, который внезапно перерос в инсульт.

Правоохранителям уже удалось связаться с родственниками погибшего.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно На трассе около населенного пункта Чишки во Львовской области произошла авария.