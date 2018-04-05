23:27 05.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Стокгольме горели два посольства, пострадало 14 человек

В Стокгольме в четверг, 5 апреля, неизвестный поджег два посольства.

В Стокгольме горели два посольства, пострадало 14 человек

В результате инцидента травмы получили 14 человек. Полиция задержала мужчину, которого заподозрили в поджоге здания посольств Португалии в Швеции.

Как сообщает The Local, пожар возник в центре города, где расположены посольства Португалии, Туниса, Аргентины и Бельгии. По словам министра иностранных дел Португалии Аугусто Сантос Силва огонь был "изолированным актом", который совершил "обеспокоенный" посетитель посольства, и не связан с терроризмом.

Он также отметил, что в посольство пришел человек, который взволнованно говорил на испанском и английском языках. Он требовал поговорить с лицом, ответственным за консульский сектор посольства, но до начала разговора он совершил поджог и убежал, - рассказал министр, добавив, что позже беглеца задержала шведская полиция. Правоохранители пока не комментируют возможный мотив преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Турции в стамбульской исследовательско-образовательной больнице Таксим начался масштабный пожар. Огонь быстро охватил наружную обшивку дома, однако чиновники заявляют, что возгорание еще не проникло внутрь здания. Как сообщает местный телеканал NTV, возгорание возникло на крыше здания и впоследствии распространилось на нижние этажи.


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