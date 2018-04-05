В Румынии автобус слетел в реку, семь человек погибли

В районе Нямц на северо-востоке страны в отводящем канале реки Быстрица упал микроавтобус. В результате аварии погибли семь человек.

Еще два человека пропали без вести. Как сообщает издание Agerpres, на момент аварии в салоге машины находились десять человек.

При этом автомобиль не был приспособлен для маршрутных перевозок и у него отвалилось колесо. Сразу после дорожно-транспортного происшествия только один человек смог выйти из воды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове во вторник вечером, 3 апреля, машина " скорой помощи" попала в аварию. В результате дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, погибли два человека. Еще три человека, которые на момент аварии находились в машине "скорой помощи", получили травмы.