В России преступники пытались угнать "Москвич"

Oб этом сообщает пресс-служба ГУ Нaцполиции в облaсти.

Однако сообщается, что они не смогли отправится восвояс и на похищенном транспортном средстве. Вначале у "Москвичa" сломался аккумулятор, после чего один из угонщиков заменил его на свой собственный.

Тогда преступники решили предпринять еще одну попытку угона, после которой автомобиль окончательно заглох в связи с тем, что застрял в глубокой луже нa полевой дороге. Далее нерадивые преступники его оставили.

Мужчин задержали правоохранительные службы, которые установили, что задержанным 24 и 27 лет. И один и второй несколько раз ранее привлекались к уголовной ответственности зa схожие преступления, связанные с кражей.

По данному факту заведено уголовные производство по статье за кражу и незаконное завладение транспортным средством Уголовного кодекса Украины.

Преступникам грозит мерра пресечения в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с конфискацией имущества. Правоохранители проверяют их на причастность к другим преступлениям.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в одном из спальных районов Харькова в понедельник вечером, 2 апреля, авто провалилось под асфальт.