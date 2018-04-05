В Праге в лаборатории произошла утечка цианида калия, пострадал один человек - ФОТО

Это сильный неорганический яд, в результате которого пострадал один человек. Скорая помощь увезла его доставили в больницу.

Как сказано на сайт пожарной охраны Чехии, на момент прибытия спасателей в доме больше никого не было. Инцидент произошел около восьми часов вечера по киевскому времени. Пожарные провели стерилизацию помещения и уверены, что угрозы для населения в результате случившегося нет. На данный момент здание окружено полицией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники совета Организации по запрещению химического оружия посетили Великобританию и собрали все необходимые образцы токсичного вещества, которым были отравлены бывший сотрудник Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Результатов экспертизы будут представлены в начале следующей недели.