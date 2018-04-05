В Киева внезапно загорелся автомобиль – ВИДЕО, ФОТО

Предварительно установлено, что пламя вызвала неисправная электропроводка автомобиля.

На опубликованном видео видно, что возгорание началось в районе капота, затем огонь перекинулся выше и добрался до кабины транспортного средства.

Владелец автомобиля сначала пытался самостоятельно потушить пожар с помощь огнетушителя, но попытка не увенчалась успехом. В результате пожара в кабине все выгорело.

К счастью, пострадавших в этой трагедии нет.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Львова сгорел спортивный автомобиль Audi TT желтого цвета. К счастью, никто из людей во время пожара не пострадал. Вместе с тем машина выгорела полностью.