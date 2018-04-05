В Грузии произошел обвал на шахте, погибли шестеро горняков

В результате инцидента погибли шестеро горняков. Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, обрушение было вызвано воздушной массой, возникшей в результате так называемого "горного удара".

Погибшим горнякам было от 26 до 59 лет. Кроме того, в результате обвала пострадали еще трое шахтеров, все они на данный момент находятся в больнице.

При этом двое из них были доставлены в клинику в Кутаиси, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Третий пострадавший с переломом верхних конечностей проходит лечение в клинике в Ткибули. По факту произошедшего начато расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на четверг, 5 апреля, на шахте Павлоградская предприятия " Павлоградуголь" произошло задымление кабельной продукции. В результате инцидента пришлось эвакуировать всех сотрудников. По предварительным данным никто из горняков не пострадал.