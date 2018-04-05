15:53 05.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черкассах на территорию завода "Укроборонпрома" бросили две гранаты

В ночь на четверг, 5 апреля, неизвестные кинули две гранаты в помещение производственного цеха завода Фотоприбор, входящего в состав Укроборонпрома. В результате инцидента на оружейном заводе прогремел сильнейший взрыв. 

В Черкассах на территорию завода

Об этом сообщили в пресс-службе госконцерна.

Как установили сотрудники Службы безопасности Украины и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, был подрыв одной гранаты типа РГД-5. Кроме того, зафиксирована еще одна граната этого типа, которая не разорвалась из-за не вытянутой полностью чеки

В данный момент размер материального ущерба устанавливается. Также правоохранители пока анализируют найденные доказательства и записи камер наблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленников. На предприятии не прерывались производственные процессы

При этом генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин сообщил, что готовится распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях концерна. 

В результате инцидента пострадавших нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины на полигоне в Кривом Роге прогремел взрыв.


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