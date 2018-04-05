09:57 05.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На шахте Павлоградская произошло задымление, всех горняком эвакуировали

В ночь на четверг, 5 апреля, на шахте Павлоградская предприятия "Павлоградуголь" произошло задымление кабельной продукции.

На шахте Павлоградская произошло задымление, всех горняком эвакуировали

В результате инцидента пришлось эвакуировать всех сотрудников. По предварительным данным никто из горняков не пострадал.

Как сообщает пресс-служба компании, этой ночью в третью смену в здании вспомогательного ствола на отметке "0" произошло задымление кабельной продукции. В связи с этим оперативно был введен план ликвидации аварий. Очаг возгорания был ликвидирован.

В Шахтоуправлении также отметили, что на момент происшествия в шахте находилось 175 человек, которые были выведены на поверхность.

Все люди по запасным ходам вышли к главному стволу горизонта 140 метров, где угольными скипами были доставлены на поверхность. На данный момент все сотрудники подняты на-гора. Угрозы для жизни и здоровья нет, - заверили и в пресс-службе, добавив, что для выяснения обстоятельств происшествия в шахте работает комиссия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луганской области на шахте Горная в понедельник, 2 апреля, произошло чрезвычайное происшествие. Компания Региональные электрические сети обесточила все шахты государственного предприятия "Первомайскуголь" в области. После их действий под землей на глубине более тысячи метров, остались заблокированными 240 шахтеров.


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