12:32 05.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На полигоне в Кривом Роге прогремел взрыв: пострадали трое нацгвардейцев

В четверг утром, 5 апреля, во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины на полигоне в Кривом Роге прогремел взрыв.

На полигоне в Кривом Роге прогремел взрыв: пострадали трое нацгвардейцев

В результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Национальной гвардии Украины. Как сообщило командование "Восток" Вооруженных Сил Украины на своей страничке в Facebook, пострадавших военных госпитализировали.

По факту инцидента оперативное командование "Восток" начало служебную проверку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, военнослужащий-контрактник Вооруженных сил Украины получил ожоги в результате пожара в воинской части в Черниговской области. Предварительно установлено, что пожар произошел в результате нарушения правил эксплуатации военной печи.


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