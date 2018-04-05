На полигоне в Кривом Роге прогремел взрыв: пострадали трое нацгвардейцев

В результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Национальной гвардии Украины. Как сообщило командование "Восток" Вооруженных Сил Украины на своей страничке в Facebook, пострадавших военных госпитализировали.

По факту инцидента оперативное командование "Восток" начало служебную проверку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, военнослужащий-контрактник Вооруженных сил Украины получил ожоги в результате пожара в воинской части в Черниговской области. Предварительно установлено, что пожар произошел в результате нарушения правил эксплуатации военной печи.