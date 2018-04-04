В Одессе на взятке попалась врача психбольницы

Медик попалась на горячем во время получения взятка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, медицинский работник коммунального предприятия "Одесский областной медицинский центр психического здоровья" требовала тысячу долларов США, а взамен предлагала поместить человека в больницу ее отца и дальнейшее оформление документов для проведения экспертизы.

Против нее открыто уголовное дело по статье Подкуп сотрудника предприятия, учреждения, совмещенный с вымогательством Уголовного Кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, под Киевом на взятке в 1,3 миллионов гривен задержан глава Полесской районной государственной администрации и его заместитель.

Деньги предназначались за содействие в передаче в аренду земельных участков площадью около 300 га, расположенных в пределах Полесского района Киевской области.