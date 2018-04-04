20:05 04.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Москве вновь горит торговый центр, есть пострадавший - ВИДЕО

В торговом центре "Персей для детей" в Москве произошел пожар.

В Москве вновь горит торговый центр, есть пострадавший - ВИДЕО

Возглрание произошло в среду днем, 4 апреля, в здании, расположенном на улице Малая Семеновская. Как сообщает российское Министерство чрезвычайных ситуаций, по предварительным данным возгорание произошло на четвертом этаже торгового центра.

Что именно горит и на кокой площади сейчас выясняется, - пояснили в ведомстве, добавив, что пожару присвоили повышенную категорию сложности.

Вместе с тем российские СМИ сообщают, что из торгового центра вывели одного пострадавшего. При этом на четвертом этаже остаются люди, - утверждают свидетели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в российском Кемерово, где произошел пожар в торгово-развлекательном центре " Зимняя вишня", погиб 41 ребенок. Всего в пожаре погибли 64 человека.


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