В Москве вновь горит торговый центр, есть пострадавший - ВИДЕО

Возглрание произошло в среду днем, 4 апреля, в здании, расположенном на улице Малая Семеновская. Как сообщает российское Министерство чрезвычайных ситуаций, по предварительным данным возгорание произошло на четвертом этаже торгового центра.

Что именно горит и на кокой площади сейчас выясняется, - пояснили в ведомстве, добавив, что пожару присвоили повышенную категорию сложности.

Вместе с тем российские СМИ сообщают, что из торгового центра вывели одного пострадавшего. При этом на четвертом этаже остаются люди, - утверждают свидетели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в российском Кемерово, где произошел пожар в торгово-развлекательном центре " Зимняя вишня", погиб 41 ребенок. Всего в пожаре погибли 64 человека.