В Калифорнии разбился военный вертолет, есть погибшие

Об этом сообщает USA Today.

Как отмечается, вертолет военно-морских сил США CH-53E Super Stallion разбился недалеко от города Эль-Центро. В данный момент сотрудники спецслужб устанавливают причину катастрофы.

По предварительным данным, CH-53E Super Stallion - тяжелый транспортный вертолет, который производился Sikorsky Aero Engineering Corporation и впервые поднялся в воздух 14 октября 1964 года. Поставки начались в сентябре 1965 года и всего было построено 522 вертолета всех модификаций – 412 в США и 110 по лицензии в Германии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Сан-Хуанико в штате Мехико вертолет, по неизвестным пока причинам, упал на грузовик-бензовоз. В результате инцидента по меньшей мере пять человек пострадали.