12:38 04.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Волыни в многоэтажном доме прогремел взрыв – ФОТО

В городе Ковель Волынской области в квартире многоэтажного дома произошел взрыв. Об этом сообщает полиция области.

На Волыни в многоэтажном доме прогремел взрыв – ФОТО

По словам правоохранителей, предполагается, что взорвался предмет, похожий на гранату. Инцидент произошел по улице 40-летия Победы на пятом этаже девятиэтажного. Вследствие этого травмы получил 43-летний житель города.

Мужчина был госпитализирован скорой помощью. К счастью, больше никто из жителей дома не пострадал.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. В данное время, полиция выясняет все обстоятельства события.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в боливийском городе Оруро во время карнавальной процесс детонировала взрывчатка. Карнавальная процессия этом латиноамериканском города проходит каждый год.


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