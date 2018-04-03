10:56 03.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове столкнулись две иномарки

На трассе около населенного пункта Чишки во Львовской области произошла авария. Об этом передает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

Во Львове столкнулись две иномарки

По предварительной информации, столкнулись Ford C-Max с автомобилем Mersedes Benz. Виновником дорожно-танспортного происшествия выступил водитель немецкого авто, который выехал на встречную полосу с целью обгона впереди идущего грузовика.

Шофер не успел "встроиться" обратно в свой ряд и зацепил Ford C-Max. Людей пришлось спасать с помощью гидравлических щипцов. Часть трассы временно перекрыли из-за большого количества обломков, разлетевшихся по дороге. Организована работа одной полосы движения. 

В результате аварии погиб водитель автомобиля Ford – мужчина 1969 года рождения, еще трое пассажиров были госпитализированы, среди них маленький ребенок. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львовской области колесо грузовика отлетело женщине в голову.


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