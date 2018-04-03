14:56 03.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Вдоль трассы Сумы-Киев образовался километровый прорыв

На Сумщине из-за потепления и таяния снега начался стремительный паводок, который привел к образованию километрового провала вдоль трассы Сумы- Киев.

Вдоль трассы Сумы-Киев образовался километровый прорыв

Об этом сообщают украинские СМИ.

На месте инцидента дорожные службы оградили наиболее опасные участки дороги и в настоящий момент пытаются засыпать провал.

Также отмечается, что большая часть города находиться полностью в воде, из-за этого дороги очень в плохом состоянии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Черниговская и Сумская область полностью находятся под водой, там подтоплено более 441 домохозяйства. В Ахтырке остается подтопленными 351 домохозяйства и 13 жилых домов.

Отмечается, что за суки спасатели эвакуировали 63 человека, трех пожилых госпитализировали.


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