Вдоль трассы Сумы-Киев образовался километровый прорыв

Об этом сообщают украинские СМИ.

На месте инцидента дорожные службы оградили наиболее опасные участки дороги и в настоящий момент пытаются засыпать провал.

Также отмечается, что большая часть города находиться полностью в воде, из-за этого дороги очень в плохом состоянии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Черниговская и Сумская область полностью находятся под водой, там подтоплено более 441 домохозяйства. В Ахтырке остается подтопленными 351 домохозяйства и 13 жилых домов.

Отмечается, что за суки спасатели эвакуировали 63 человека, трех пожилых госпитализировали.