09:59 03.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе шторм смыл несколько пляжей - ФОТО

В Одессе в ночь на вторник, 3 апреля, прошел сильнейших шторм.

В Одессе шторм смыл несколько пляжей - ФОТО

Он нанес ощутимый урон сразу нескольким одесским пляжам. Водой смыло песчаную насыпь и в некоторых местах деревянные настилы.

Как сообщает местное издание "Думская", сейчас на месте, где еще несколько дней назад были песчаные насыпи на трети пляжей с 11-й до 16-й станций Большого Фонтана, теперь морские волны бьются о подпорные стены.

При этом издание отмечает, что местные власти, не решают проблему, которая возникает из года в год, а только забрасывают гранитными валунами проблемные месте, вместо того, чтобы восстанавливать берегоукрепительные сооружения и намывать песок.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за резкого таяния снега воды Дуная вышли из берегов. По состоянию на утро вторника, 27 марта, в Одесской области уже подтопило четыре населенных пункта. Вместе с тем вода в реке продолжает прибывать и угрожает подтоплением около 30 населенным пунктов, которые находятся в зоне риска.


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