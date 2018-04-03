10:58 03.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове обвалился канализационный коллектор, без воды остались 70 домов

В Харькове в понедельник поздно вечером, 2 апреля, произошел обвал канализационного коллектора.

В Харькове обвалился канализационный коллектор, без воды остались 70 домов

В результате аварии без водоснабжения остались 70 домов. Как сообщает пресс-служба "Харьковводоканала", обвал произошел на территории гаражного кооператива, расположенного по улице Белогорской.

Всю ночь на месте работали ремонтные бригады. В настоящее время работы продолжаются. Организована перекачка канализационных стоков, проводятся земляные работы с последующим ремонтом трубопровода, - пояснил журналистам заместитель генерального директора по эксплуатации водопроводного хозяйства Владлен Волков.

По его словам, авария коснулась улиц Ахсарова, Людвика Свободы, и проспекта Победы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области в городе Лозовая из-за обрушения канализационного коллектора без водоснабжения остались около 35 тысяч человек.


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