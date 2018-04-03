13:33 03.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове машина провалилась под асфальт - ВИДЕО

В одном из спальных районов Харькова в понедельник вечером, 2 апреля, авто провалилось под асфальт.

В Харькове машина провалилась под асфальт - ВИДЕО

Автомобиль почти полностью уместился в яму, которая образовалась из-за разрушения канализационной трубы. Как сообщают местные журналисты, транспортное средство было припарковано возле гаражей.

Вода подмыла грунт, и тот не выдержал вес транспортного средства. К счастью, на момент происшествия в автомобиле никого не было.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове в понедельник поздно вечером, 2 апреля, произошел обвал канализационного коллектора. В результате аварии без водоснабжения остались 70 домов. Как сообщает пресс-служба "Харьковводоканала", обвал произошел на территории гаражного кооператива, расположенного по улице Белогорской.


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