10:14 03.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Испании слоны попали в ДТП

В юго-восточной части Испании перевернулся грузовик, который перевозил слонов. Об этом передает BBC.

В Испании слоны попали в ДТП

Авария произошла неподалеку от населенного пункта Посо Кангада на юге страны. По предварительной информации, водитель транспорта слишком резко завернул на одном из поворотов, из-за чего перевернулся кузов с животными.

В панике слоны стали разбегаться, создав еще более опасную ситуацию на шоссе. Их пришлось собирать с помощью грузового крана. Часть животным пришлось временно усыпить, так как поймать живыми разъяренных гигантов было невозможно.

В результате аварии одитель циркового грузовика не пострадал, чего нельзя сказаьб о слонах. Троим их них придется провести операцию на ногах, у двоих диагностировали переломы в районе туловища. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Соединенных Штатах Америки на мосту перевернулся грузовик с коровами


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