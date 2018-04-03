В Испании слоны попали в ДТП

Авария произошла неподалеку от населенного пункта Посо Кангада на юге страны. По предварительной информации, водитель транспорта слишком резко завернул на одном из поворотов, из-за чего перевернулся кузов с животными.

В панике слоны стали разбегаться, создав еще более опасную ситуацию на шоссе. Их пришлось собирать с помощью грузового крана. Часть животным пришлось временно усыпить, так как поймать живыми разъяренных гигантов было невозможно.

В результате аварии одитель циркового грузовика не пострадал, чего нельзя сказаьб о слонах. Троим их них придется провести операцию на ногах, у двоих диагностировали переломы в районе туловища.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Соединенных Штатах Америки на мосту перевернулся грузовик с коровами.