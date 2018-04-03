21:32 03.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Германии столкнулись два поезда метро, травмы получили 35 человек

На западе Германии во вторник, 3 апреля, столкнулись два поезда метро.

В Германии столкнулись два поезда метро, травмы получили 35 человек

В результате аварии травмы получили 35 человек. Как сообщает RTL Nex, инцидент произошел в городе Дуйсбург в районе Мейдерих около трех часов дня по местному времени.

На станции метро Auf dem Damm, по неизвестным пока причинам, поезда столкнулись "лоб в лоб". По данным медиков двое потерпевших пассажиров получили серьезные травмы. Сейчас они под присмотром врачей.

Причина аварии сейчас выясняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Германии пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, в результате аварии погиб водитель автобуса, еще 17 пассажиров пострадали. По информации местной полиции, из 40 пассажиров автобуса 17 человек получили ранения, трое из них были госпитализированы с серьезными травмами, остальным медики оказали помощь на месте.


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