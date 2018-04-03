В Египте автобус столкнулся с грузовиком, погибли семь человек

В результате аварии, по предварительным данным, погибли семь человек. Еще 11 пассажиров получили различные травмы.

Как сообщает Ahram Online, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения страны, дорожно-транспортное происшествие произошло на дороге, связывающей Новый Каир с курортом Айн эль-Сотха.

Пострадавшие с травмами позвоночника, ссадинами и синяками были доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Причины аварии сейчас устанавливает полиция.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в юго-восточной части Испании перевернулся грузовик, который перевозил слонов. Авария произошла неподалеку от населенного пункта Посо Кангада на юге страны. По предварительной информации, водитель транспорта слишком резко завернул на одном из поворотов, из-за чего перевернулся кузов с животными.