12:32 03.04.2018 | Происшествия | Новости
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На остров Фиджи обрушился ураган, есть погибшие

На остров Фиджи в ночь на вторник, 3 апреля, обрушился тропический ураган "Джози".

На остров Фиджи обрушился ураган, есть погибшие

На данный момент полиция подтвердила смерть четырех человек. Еще один пропал без вести.

Как сообщает Синьхуа, в результате стихийного бедствия западную часть Фиджи затопило. На данный момент в некоторых районах страны отсутствует транспортное сообщение. Движение закрыто на 70 дорогах и трассах.

Власти страны начали эвакуацию людей. На западе страны открыто 18 центров для эвакуации.

Поиски пропавшего без вести 19-летнего парня продолжаются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле берегов Сальвадора в ночь на вторник, 3 марта, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,1 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает министерство окружающей среды и природных ресурсов страны, землетрясение произошло у побережья департамента Сан-Висенте.


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