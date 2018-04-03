09:41 03.04.2018 | Происшествия | Новости
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Колумбийская армия продолжает вытеснять повстанцев

Правительственные войска Колумбии уничтожили двух главарей Армии национального освобождения. Об этом передает пресс-служба национального Генштаба.

Колумбийская армия продолжает вытеснять повстанцев

В официальном заявлении главнокомандующего Рикардо Гомеса, первым убитым оказался боевикс позывным Бреймар, глава фронта имени Луиса Энрике Леона, который занимался наркотрафиком и контрабандой оружия на границе с Венесуэлой.

Колумбия также обвиняет его в совершении теракта в Норте-де-Сантандер и Сезар.

Вторым боевиком был повстанец по кличке Фидель, который является одним из главных руководителей АНО и занимается вербовкой и военной подготовкой бойцов. На данный момент в армии АНО насчитывается около 3 тыс бойцов. Отметим, что мятежники из оппозиционной силы постепенно превратились в террористические группировки, которые отодвинули политические задачи на второй план, заменив их преступной деятельностью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Организация Объединенных Наций будет поддерживать эмиграцию венесуэльцев в Колумбии


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