Во время бунта в мексиканской тюрьме погибли семь полицейских

Об этом передает издание El Universal.

Отмечается, что полицейские пытались усмирить бунт в тюрьме La Toma после того, как заключённые устроили мятеж с требованием отставки начальника охраны. Также осужденные не захотели подчиняться и напали на правоохранителей.

В данный момент предполагается, что скорее всего заключённые могли устроить поджог, а погибшие полицейские отравиться дымом. В то же время эксперты из Генпрокуратуры устанавливают причины смерти сотрудников полиции. Бунтующих усмирили рано утром в воскресенье. Ведётся расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в венесуэльском городе Валенсия заключенные устроили бунт и пожар в тюрьме, в результате чего погибли 68 человек. Большинство жертв, в том числе некоторые посетители, погибли от удушья.