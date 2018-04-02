11:31 02.04.2018 | Происшествия | Новости
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Во время бунта в мексиканской тюрьме погибли семь полицейских

В мексиканском штате Веракрус семь человек погибли и не менее 22 получили ранения в результате бунта, который устроили заключенные в одной из тюрем.

Во время бунта в мексиканской тюрьме погибли семь полицейских

Об этом передает издание El Universal.

Отмечается, что полицейские пытались усмирить бунт в тюрьме La Toma после того, как заключённые устроили мятеж с требованием отставки начальника охраны. Также осужденные не захотели подчиняться и напали на правоохранителей.

В данный момент предполагается, что скорее всего заключённые могли устроить поджог, а погибшие полицейские отравиться дымом. В то же время эксперты из Генпрокуратуры устанавливают причины смерти сотрудников полиции. Бунтующих усмирили рано утром в воскресенье. Ведётся расследование. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в венесуэльском городе Валенсия заключенные устроили бунт и пожар в тюрьме, в результате чего погибли 68 человек. Большинство жертв, в том числе некоторые посетители, погибли от удушья.


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