10:29 02.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье горел супермаркет - ФОТО

В Запорожье сегодня, около трех часов утра, произошел пожар в супермаркете VARUS, который расположен по ул. Яценко в Вознесеновском районе города. Сейчас причина пожара устанавливается. 

В Запорожье горел супермаркет - ФОТО

Об инциденте сообщили в ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Отмечается, что на ликвидацию по повышенному номеру прибыло 13 единиц техники и 52 человека личного состава.

По словам сотрудников ГСЧС, горели деревянные поддоны на площади 10 кв.м. Также произошло повреждение запорной арматуры газового счетчика с последующим возгоранием газово-воздушной смеси, поэтому возникла угроза распространения огня на бытовые помещения и торговый зал.

"В 03:10 пожар ликвидировали", - отметили спасатели.

К слову, пожар удалось ликвидировать в тех масштабах, которых он приобрел на момент прибытия подразделений - 25 кв.м, учитывая, что общая площадь супермаркета составляет 4000 кв.м.

В данный момент по данному факту соответствующие органы ведут расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в России  горел деревообрабатывающий завод, расположенный в Бокситогорском районе Ленинградской области.


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