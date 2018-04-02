В Запорожье горел супермаркет - ФОТО

Об инциденте сообщили в ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Отмечается, что на ликвидацию по повышенному номеру прибыло 13 единиц техники и 52 человека личного состава.

По словам сотрудников ГСЧС, горели деревянные поддоны на площади 10 кв.м. Также произошло повреждение запорной арматуры газового счетчика с последующим возгоранием газово-воздушной смеси, поэтому возникла угроза распространения огня на бытовые помещения и торговый зал.

"В 03:10 пожар ликвидировали", - отметили спасатели.

К слову, пожар удалось ликвидировать в тех масштабах, которых он приобрел на момент прибытия подразделений - 25 кв.м, учитывая, что общая площадь супермаркета составляет 4000 кв.м.

В данный момент по данному факту соответствующие органы ведут расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в России горел деревообрабатывающий завод, расположенный в Бокситогорском районе Ленинградской области.