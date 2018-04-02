09:18 02.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Украине из-за непогоды обесточены 200 населенных пунктов

Из-за неблагоприятных погодных условий произошло срабатывания систем защиты линий электропередач, в результате чего было обесточено 200 населенных пунктов в восьми областях Украины.

В Украине из-за непогоды обесточены 200 населенных пунктов

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По словам сотрудников ГСЧС, в данный момент остаются обесточены 192 населенных пункта в 8 областях, а именно: Киевская - 112, Житомирская - 34, Волынская - 15, Кировоградская - 12, Черкасская - 12, Николаевская - 5, Днепропетровская - 1 и Луганская - 1.

Сейчас к восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", порывы ветра могут достигать 15-20 метров на секунду. Так, киевлянам рекомендуется все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.


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