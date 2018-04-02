11:38 02.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100190214:nastya

В Одессе возник серьезный пожар на складах возле АЗС – ВИДЕО, ФОТО

Вблизи АЗС в Одессе вспыхнули складские помещения. Об этом рассказал советник начальника областного управления ГСЧС Руслан Форостяк, передает Думская.

В Одессе возник серьезный пожар на складах возле АЗС – ВИДЕО, ФОТО

Отмечается, что возгорание началось в Суворовском районе города в помещении столярного цеха, на место инцидента моментально прибыли спасатели.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, но с высокой вероятностью распространения огня. На борьбу с огнем было направлено 10 единиц специальной техники.

Также отдельные подразделения ГСЧС отсекали пламя от заправки, которая находится рядом. Кроме того, были эвакуированы жители частного дома в 100 метрах от места пожара.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепре всполыхнуло подвальное помещение одной из школ города. Спецслужбы оперативно  устранили возгорание.


Поделиться
Читайте также:
 
Наличный доллар в понедельник понизился до 26,33 гривен Во время бунта в мексиканской тюрьме погибли семь полицейских На Сумщине из-за паводка люди передвигаться на лодках – ФОТО Луценко за год заработал 1,3 миллионов гривен и бесплатно живет в доме своего тестя
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив