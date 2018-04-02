В Одессе возник серьезный пожар на складах возле АЗС – ВИДЕО, ФОТО

Отмечается, что возгорание началось в Суворовском районе города в помещении столярного цеха, на место инцидента моментально прибыли спасатели.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, но с высокой вероятностью распространения огня. На борьбу с огнем было направлено 10 единиц специальной техники.

Также отдельные подразделения ГСЧС отсекали пламя от заправки, которая находится рядом. Кроме того, были эвакуированы жители частного дома в 100 метрах от места пожара.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепре всполыхнуло подвальное помещение одной из школ города. Спецслужбы оперативно устранили возгорание.