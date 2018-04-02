13:29 02.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Нигерии боевики "Боко Харам" напали на местных жителей, десятки погибших

В Нигерии жертвами нападения боевиков организации Боко Харам на северо-востоке страны стали 18 человек.

В Нигерии боевики

Об этом сообщает издание AFP.

Уточняется, что атака произошла в районе плантаций кешью на окраине города Майдугури. Пытаясь прорваться в населенный пункт, радикалы использовали минометы и другое оружие, также известно о как минимум семи смертниках.

Перестрелка между военными и боевиками длилась около часа. Ее жертвами стали мирные жители, которые пытались сбежать с места инцидента. Всего в деревнях Баль Шува и Баль Кура были найдены 18 трупов нигерийских граждан. Также сообщается о 84 пострадавших во время инцидента.

Добавим, что "Боко Харам" выступает против западного образа жизни и добивается введения шариата на территории всего западноафриканского государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"боевики террористической организации "Исламское государство" совершили казнь 9 иракских правоохранителей. Сообщается, что группа боевиков организовала нападение на полицейский участок, на котором находился отряд правоохранителей на севере Киркука.


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