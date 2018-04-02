В Мариуполе произошло смертельное ДТП

Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

На месте инцидента спасатели выяснили, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии погибли три человека, еще двое, в том числе 14-летний ребенок, пострадали.

Работники спецслужб с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали тела погибших и пострадавших. Оба пострадавших были госпитализированы представителями скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии.

Известно, что к ликвидации последствий ДТП от облуправления ГСЧС привлекались семь спасателей и две единицы техники.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", во французском городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы произошла трагедия на ярмарке. Тут вышел из строя один из аттракционов. В результате инцидента погиб один человек.