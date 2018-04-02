В Днепре ликвидирован пожар в косметологической клинике

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Так, по данным ведомства, 2 апреля в 1:07 в Службу спасения "101" уведомили о возникновении пожара на первом этаже 11-этажного здания. Дом находился по улице Дмитрия Скоробогатова Соборного района города Днепр.

Огонь вспыхнул в кабинете общей площадью девять квадратных метров, предназначенном для лазерной терапии клиники современной косметологии.

По информации спасателей, пожар повредил мебель и технику внутри кабинета. Огонь удалось локализировать в 01:30 и ликвидировать в 1:36.

В данный момент устанавливаются причины пожара. В результате возгорания пострадавших и погибших нет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", вблизи АЗС в Одессе вспыхнули складские помещения.