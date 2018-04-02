12:35 02.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100190222:test

В Днепре ликвидирован пожар в косметологической клинике

Ночью, с 1 на 2 апреля, в здании, где разместилась одна из Днепровских косметологических клиник, случилось возгорание.

В Днепре ликвидирован пожар в косметологической клинике

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Так, по данным ведомства, 2 апреля в 1:07 в Службу спасения "101" уведомили о возникновении пожара на первом этаже 11-этажного здания. Дом находился  по улице Дмитрия Скоробогатова Соборного района города Днепр.

Огонь вспыхнул в кабинете общей площадью девять квадратных метров, предназначенном для  лазерной терапии клиники современной косметологии.

По информации спасателей, пожар повредил мебель и технику внутри кабинета. Огонь удалось локализировать в 01:30 и ликвидировать в 1:36.

В данный момент устанавливаются причины пожара. В результате возгорания пострадавших и погибших нет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", вблизи АЗС в Одессе вспыхнули складские помещения.


Поделиться
Читайте также:
 
На Запорожье перевернулась автоцистерна с топливом Парубий утвердил постановление о непризнании выборов РФ в Крыму Операция "Троя": российский сценарий распространения хаоса на Украине Председатель ВР запустил подготовку э-карточек чиновников
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив