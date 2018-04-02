18:50 02.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Альпах сошла лавина

Во Франции на самом высоком и протяжённом горном хребте Альпы сошла снежная лавина.

В Альпах сошла лавина

Об этом сообщает армянский телеканал АР.

По информации, разглашенной спасательными службами, один человек погиб, еще четверо людей, а именно одна женщина и трое мужчины пострадали в следствии схода снежного покрова.

Личность умершего установлено спасательными службами Франции. Его идентифицировали как врача Эммануэля Коши, который при жизни был опытным горным гидом. Трагические обстоятельства его смерти будут расследовать эксперты.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во французском городе Невиль-сюр-Сон в регионе Рона-Альпы в субботу, 31 марта, вышел из строя один из аттракционов, в результате чего погиб один человек.


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