17:30 02.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ахтырке эвакуировали уже 63 человека

В Сумской области в городе Ахтырка спасатели продолжают эвакуировать людей после подтопления. Число спасенных жителей Ахтырки поднялось до 63 человек.

В Ахтырке эвакуировали уже 63 человека

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Указывается, что по состоянию на 15 часов 2 апреля 2018 года в Ахтырке трое лиц преклонного возраста из эвакуированых 63 жителей доставлены в больницы.

Также спасатели отмечают, что в Сумской области в городе Ахтырка уменьшается количество подтопленных зданий. Так, сейчас не изменилось состоянике 351 (было 400) домохозяйств, 13 (было 25) жилых домов.

В сообщении добавили, что для проведения подворного обхода и эвакуации населения от ГСЧС привлечено 78 человек личного состава, три единицы техники и четыре плавательных средства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Одесской области на территории города Вилково прогнозируется сохранение опасного уровня  воды.


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