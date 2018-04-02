В аэропорту Будапешта столкнулись два автобуса, есть раненые – ВИДЕО
В Будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа произошла авария между двумя пассажирскими автобусами, десять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Об этом сообщает местное издание Maszol.
Отмечается, что после ДТП, всех пострадавших доставили в больницу. Восемь пострадавших - граждане Румынии.
Известно, что посольство Румынии в Будапеште и консульские работники находятся в постоянном контакте с венгерскими властями для получения дополнительной информации, и готово предоставить консульскую помощь.
Сотрудники Министерства иностранных дел Украины (МИД) подтвердили гибель двух украинцев и еще четверо пострадавших в страшной аварии Польской Республики. Сейчас травмированные находятся в больнице. Об этом в соцсети Twitter сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.
После нескольких дней противостояния и хаоса на вокзале Келети в Будапеште, венгерское правительство выделило десятки автобусов для того, чтобы доставить беженцев на границу с Австрией. Об этом сообщает зарубежная пресса.