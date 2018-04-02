13:59 02.04.2018 | Происшествия | Новости
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В аэропорту Будапешта столкнулись два автобуса, есть раненые – ВИДЕО

В Будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа произошла авария между двумя пассажирскими автобусами, десять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В аэропорту Будапешта столкнулись два автобуса, есть раненые – ВИДЕО

Об этом сообщает местное издание Maszol.

Отмечается, что после ДТП, всех пострадавших доставили в больницу. Восемь пострадавших - граждане Румынии.

Известно, что посольство Румынии в Будапеште и консульские работники находятся в постоянном контакте с венгерскими властями для получения дополнительной информации, и готово предоставить консульскую помощь.

Все жертвы инцидента прилетели в Будапешт рейсом WizzAir из Бухареста, а ДТП произошло сразу после того, как пассажиры вышли из самолета и сели в автобус, который двигался в сторону здания аэропорта.

В данное время полиция ведет расследование.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя легковыми автомобилями, в результате чего погибли три человека и двое доставлены в больницу с тяжелыми травмами.


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