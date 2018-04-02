В аэропорту Будапешта столкнулись два автобуса, есть раненые – ВИДЕО

Об этом сообщает местное издание Maszol.

Отмечается, что после ДТП, всех пострадавших доставили в больницу. Восемь пострадавших - граждане Румынии.

Известно, что посольство Румынии в Будапеште и консульские работники находятся в постоянном контакте с венгерскими властями для получения дополнительной информации, и готово предоставить консульскую помощь.

Все жертвы инцидента прилетели в Будапешт рейсом WizzAir из Бухареста, а ДТП произошло сразу после того, как пассажиры вышли из самолета и сели в автобус, который двигался в сторону здания аэропорта.

В данное время полиция ведет расследование.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя легковыми автомобилями, в результате чего погибли три человека и двое доставлены в больницу с тяжелыми травмами.