Пограничники рассекретили схему незаконного ввоза авто на иностранных номерах – ФОТО

Работниками спецслужб было установлено, что "ведомство" работало более года, а механизм нарушения заключался в незаконном ввозе в Украину из Польши автомобилей польской и литовской регистрации.

Также использовались поддельные контрольные талоны с отметками пограничной службы и таможни о пересечении границы. Было зарегистрировано более 131 случай нелегального ввоза авто через пункт пропуска "Ягодин".

У семерых фигурантов дела прошли обыски домов. В ходе обыска правоохранители изъяли несколько транспортных средств и ряд доказательств.

Обнаружены отдельные элементы оттисков и штампов на украинском и польском языках, которые использовалось для подделки документов, поддельные печати польских нотариусов, больше 1000 бланков контрольных талонов, более 60 польских свидетельств о регистрации транспортных средств, около 60 пакетов документов на автомобили.

Следственные действия продолжаются, изучается вопрос о дополнительной квалификации действий участников преступной группы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на границе с Польшей украинские пограничники задержали немца, который пытался пересечь границу в обход КПП. Инцидент произошел возле пункта пропуска "Смильница". Мужчина на велосипеде пытался "проскочить" украинский пограничный контроль и попасть на территорию нашей страны.