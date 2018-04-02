На Запорожье перевернулась автоцистерна с топливом

В результате инцидента произошла утечка дизельного топлива и бензина. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государсвтенной службы по чрезвычайным ситуациям Запорожской области, авария произошла на трассе Р-37 Энергодар-Мелитополь-Бердянск около шести часов утра.

По данным спасателей, цистерна, в которой перевозилось 15 тонн дизтоплива и 15 тонн бензина АИ-92, не разгерметизировалась, однако произошла утечка дизтоплива и бензина из предохранительных клапанов.

Чтобы предотвратить взрыв, сотрудники ГосЧС обеспечили дежурство на месте происшествия, провели охлаждение цистерны и покрыли разлитое горючее пеной.

На данный момент безопасность движения в районе дорожно-транспортного происшествия обеспечивают полицейские.

По предварительным данным, водитель автоцистерны следовал из Киевской области в Бердянск, не справился с управлением.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя легковыми автомобилями, в результате чего погибли три человека и двое доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

На месте инцидента спасатели выяснили, что произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.