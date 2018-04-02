16:30 02.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Из-за аварии центр Одессы остался без электричества

В понедельник днем второго апреля, жители ряда центральных улиц Одессы остались без света из-за аварии на одной из подстанций. Такие сведения стали известны из Одессаоблэнерго.

Из-за аварии центр Одессы остался без электричества

Сообщается, что поломка на высоковольтной линии случилась, скорее всего, из-за перегрузки. На место инцидента направлена ремонтная бригада, поэтому сейчас ремонтники компании устраняют последствия случившегося.

Речь идет об улицах Ришельевской, Базарной, Успенской, Греческой, Большой и Малой Арнаутских и ряде других.

 По предварительным данным, свет включат вечером второго апреля. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за неблагоприятных погодных условий произошло срабатывания систем защиты линий электропередач, в результате чего было обесточено 200 населенных пунктов в восьми областях Украины.


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