08:00 01.04.2018 | Происшествия | Новости
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Во Франции разбился частный самолет - ФОТО

Во Франции упал двухмоторный пассажирский самолет. Об этом передает Top news.

Во Франции разбился частный самолет - ФОТО

Инцидент произошел недалеко от города Сен-Шамон. По предварительной информации, воздушный транспорт на большой скорости ударился прямо об автотрассу, при падении самолет задел дорожный светофор.

На борту частного летательного судна находилось два человека, оба скончались на месте происшествия. Спасатели считают, что вероятной версией аварии может быть воздушный антициклон, в который попал пилот самолета, из-за чего последний не справился с управлением.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в воздушном пространстве Филиппин потерпел крушение частный легкомоторный самолет. В момент аварии на борту судна находилось пятеро человек, все они погибли. Смертельный исход ожидал и жителей дома, в который угодил самолет. Общее число погибших - 10 человек.


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