Во Франции произошла авария на карусели, один человек погиб - ФОТО

Тут вышел из строя один из аттракционов. В результате инцидента погиб один человек. Как сообщает Le Progres, еще четыре человека получили травмы.

Согласно одной из версий, аттракцион, состоящий из нескольких качелей, внезапно упал. При этом погибший мужчина не катался на карусели. Его смертельно ранило куском, отломавшимся от конструкции. Сейчас полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Вместе с тем очевидцы рассказывают, что мужчина находился на карусели с двумя детьми, и его выбросило с аттракциона. Также серьезно пострадала восьмилетняя девочка.

Кроме того, 12 человек получили шок от происшедшего, им помогли на месте.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре города Ош в Киргизии в воскресенье вечером, 14 мая, во время работа рухнули качели. Инцидент произошел в парке Навои. Тут аттракцион "цепочная карусель" упал вместе с людьми, в результате чего восемь человек получили травмы.